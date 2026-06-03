«Добрые сердца»: как в Башкирии работают сотрудники соцслужбы

8 июня в России отметят День социального работника. Эти специалисты – настоящие ангелы-хранители для тех, кому уже за 70 или кто ограничен в движении. Они первыми принимают на себя волны людских проблем: покупают лекарства, приносят квитанции и просто дарят тепло, которое так нужно пожилым. О буднях тех, кто работает по зову сердца, – в нашем сюжете.

В свои 85 и 79 супруги Тимергазины уже не могут, как раньше, сбегать в магазин за батоном или сходить в управляющую компанию, чтобы оплатить газ. Но они не чувствуют себя брошенными, ведь у них есть надёжный тыл.

Рамиля Харрасова предана этой работе уже 22 года. Вместе с супругом они трудятся в центре «Доброе сердце». Дважды в неделю она обходит своих подопечных. Для неё это не просто обязанность, а состояние души.

Работа в паре с мужем Фанисом позволяет охватить ещё больше подопечных. Бабушки благодарят их каждый день не только за еду, но и за доступ к медицине. Соцработники помогают записаться к врачу и даже сопровождают на приём в районную поликлинику.

Айгуль Фаткуллина – новичок в профессии, но горит ей не меньше ветеранов. Ещё полгода назад она трудилась в приюте, однако после сокращения муж, который сам работает в центре «Доброе сердце», предложил попробовать себя в соцслужбе. Женщина согласилась и ни разу не пожалела.

Всего в центре трудятся 93 человека. Они охватывают три района: Нуримановский, Кармаскалинский и Салаватский. У каждого своя задача. Старший специалист Зухра Шамсутдинова занята, казалось бы, скучной отчётностью, но и здесь есть место семейному подряду – к ней на помощь пришла дочь.

С ноября 2023 года центр стал частью пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. Это направление федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Такой статус позволяет помогать ещё более профессионально и системно.