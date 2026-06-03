Народный фронт и группа единомышленников «За Победу» отправили в зону СВО очередной гуманитарный конвой – более 20 тонн груза для 45 подразделений. В составе пять единиц техники, квадрокоптеры, детекторы дронов, тонна блиндажной пленки, дизельные и бензиновые генераторы и многое другое.