Члены Молодежной общественной палаты и депутаты Госсобрания навестили вынужденных переселенцев из Донбасса, которые сейчас временно размещены в центре «Связист». Детям подарили книги, причем не только художественные, но и специализированные для будущих экономистов и управленцев.