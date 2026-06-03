Члены Молодежной общественной палаты и депутаты Госсобрания навестили вынужденных переселенцев из Донбасса, которые сейчас временно размещены в центре «Связист». Детям подарили книги, причем не только художественные, но и специализированные для будущих экономистов и управленцев.
В посылках также летняя обувь. Для жителей центра организовали концерт и совместный спортивный турнир по футболу. Акция «Праздник лета» была организована при поддержке депутата Госдумы Натальи Орловой и фонда «Преображенская помощь».