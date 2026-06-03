В парке «Патриот» имени Максима Серафимова открыли летний сезон «Гонки героев». Грязь, препятствия – участники всё преодолели и дошли до финиша. За индивидуальными успехами и командной работой на дистанции наблюдала наша съемочная группа.
И здесь есть на что посмотреть. За кажущейся легкостью преодоления препятствий стоят ежедневные изнурительные тренировки и подготовка к этим соревнованиям. Первыми на дистанцию ушли участники чемпионата Приволжского федерального округа и чемпионата Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями. Им предстояло преодолеть трассу в 10 километров.
В чемпионате Приволжского федерального округа лучшим стал Константин Сутулов из Марий-Эл. Он справился с препятствиями чуть больше чем за 50 минут. Также в тройке сильнейших оказались Владимир Старцев и Роберт Бикмухаметов. У женщин уверено выступили Нубар Гиносян и Гульназ Сакулина.
В рамках открытия летнего сезона кроме чемпионатов и первенств округа и республики прошли разные забеги. Участники выбирали формат на 5 или 10 километров. Преодолела экстремальную трассу и команда ветеранов СВО. Участники программы «Герои Башкортостана» прошли «Гонку героев».
Участники соревнований преодолели препятствия, побороли свои страхи, справились с усталостью и финишировали героями гонки.