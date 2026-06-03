В Башкирии открыли летний сезон «Гонки героев»

В парке «Патриот» имени Максима Серафимова открыли летний сезон «Гонки героев». Грязь, препятствия – участники всё преодолели и дошли до финиша. За индивидуальными успехами и командной работой на дистанции наблюдала наша съемочная группа.

И здесь есть на что посмотреть. За кажущейся легкостью преодоления препятствий стоят ежедневные изнурительные тренировки и подготовка к этим соревнованиям. Первыми на дистанцию ушли участники чемпионата Приволжского федерального округа и чемпионата Республики Башкортостан по гонкам с препятствиями. Им предстояло преодолеть трассу в 10 километров.

На нашу самую длинную дистанцию 10 км – 41 препятствие. Очень интересная трасса и участники полные восторга. Это одна из самых сложных трасс в России, но она проходимая. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

В чемпионате Приволжского федерального округа лучшим стал Константин Сутулов из Марий-Эл. Он справился с препятствиями чуть больше чем за 50 минут. Также в тройке сильнейших оказались Владимир Старцев и Роберт Бикмухаметов. У женщин уверено выступили Нубар Гиносян и Гульназ Сакулина.

Как узнал, что будет старт, то сразу решился. Почему бы не выступить дома? Готовился, бегал и упражнения на руки. Но честно сказать, подвелся плохо и бежалось трудновато. Владимир Старцев, серебряный призёр чемпионата Приволжского федерального округа по гонкам с препятствиями

В рамках открытия летнего сезона кроме чемпионатов и первенств округа и республики прошли разные забеги. Участники выбирали формат на 5 или 10 километров. Преодолела экстремальную трассу и команда ветеранов СВО. Участники программы «Герои Башкортостана» прошли «Гонку героев».

Мечтал все время пройти, но в силу обстоятельств и возраста не решался. И вот сейчас решился на это. Участвовали как финалисты программы «Герои Башкортостана». Хотим проверить свои силы. Артур Саитгареев и Антон Гаврилов, участники программы «Герои Башкортостана» и проекта «Гонка героев»

У нас есть внутри программы спортивные треки, и они участвуют в футболе, волейболе и теннисе. И вот сегодня посчастливилось нам участвовать в «Гонке героев». Ильшат Рысаев, руководитель очных модулей программы «Герои Башкортостана»