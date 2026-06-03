Жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд

На следующей неделе жители Башкирии будут работать меньше обычного. Как напомнили в Гострудинспекции, это связано с празднованием Дня России.
При пятидневной рабочей неделе выходными станут 12, 13 и 14 июня. Для тех, кто работает по шестидневному графику, нерабочими будут 12 и 14 июня.
Рабочий день 11 июня сократят на один час. Если на этот период приходится отпуск, то в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня. Отпуск продлевается на один день.
Тем, кто будет работать 12 июня по графику или вахте, положена двойная оплата. Если же для сотрудника дни с 12 по 14 июня являются выходными, привлечь его к работе можно только с письменного согласия.