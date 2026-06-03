Жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд

На следующей неделе жители Башкирии будут работать меньше обычного. Как напомнили в Гострудинспекции, это связано с празднованием Дня России.

При пятидневной рабочей неделе выходными станут 12, 13 и 14 июня. Для тех, кто работает по шестидневному графику, нерабочими будут 12 и 14 июня.

Рабочий день 11 июня сократят на один час. Если на этот период приходится отпуск, то в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня. Отпуск продлевается на один день.