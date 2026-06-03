Боец СВО из Башкирии вернулся в строй после двух ранений

23-летний житель села Большеустьикинское Мечетлинского района находится в зоне специальной военной операции с 2023 года. После срочной службы он подписал контракт. Сначала был штурмовиком, позже его перевели в минометное подразделение, где он стал командиром расчета.

Боец с позывным «Рамзес» рассказал, что его подразделение выполняет задачи по поражению опорных пунктов, техники и позиций противника. По его словам, задания бывают разными, но расчет реагирует быстро – работа начинается в течение нескольких минут.

На счету подразделения – уничтоженные пункты управления беспилотниками, замаскированные позиции и техника противника. Сам военнослужащий был дважды ранен, но после лечения вернулся в строй.

За мужество и образцовое выполнение боевых задач «Рамзес» награжден медалью «За храбрость» II степени, рассказали в издании «Мечетлинская жизнь».

Во время очередного отпуска он участвовал в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в родном селе. В ближайшие дни боец вновь отправится к своим товарищам в зону СВО.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).