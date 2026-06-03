«Киберпацан» Билайна поможет «Кибербабушке» бороться с телефонными мошенниками

Подростки — вторая по значимости из групп повышенного риска телефонного мошенничества, чаще злоумышленники нацеливаются только на пожилых людей. Обращаясь к подростку, аферист может представиться завучем или директором школы, чиновником Минпросвещения или членом экзаменационной комиссии, членом приемной комиссии колледжа или вуза и т. п. Дальше, в зависимости от легенды, он может потребовать от ребенка срочно подписать какие-то документы в электронном виде, зарегистрироваться на учебном портале, вступить в чат учеников, поучаствовать в опросе и пр. «Киберпацан» натренирован адекватно и правдоподобно реагировать на подобные обращения, при этом он еще более натурален в интонациях и построении фраз, чем его старшая «родственница».