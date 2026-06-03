Башкортостан начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня состоялось открытие. Республика в этом году представила стенд в стилистике шежере, соединив эпос, искусственный интеллект и химию от-кутюр.

На площадке представили интерактивное дерево, которое отвечает на вопросы гостей, рассказывает про инвестиции в регион и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Через ключевые проекты организаторы показывают, чем республика живет сегодня и куда движется. Десятиметровая инсталляция уже вызвала интерес посетителей.

Гости уже проявляют живой интерес к башкирскому стенду. Там всегда много посетителей. Кроме того, это рабочее пространство для соглашений и встреч. В прошлом году на форуме было подписано более 30 соглашений почти на 100 млрд рублей. В этом году власти намерены не снижать планку. Ожидаются десятки деловых встреч и новые договоренности.