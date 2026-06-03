Власти Башкирии обсудили обращение с ТКО и переход на экономику замкнутого цикла

Чиновникам на местах поручено навести порядок в сфере вывоза мусора. Это касается как отходов на оборудованных площадках, так и в несанкционированных местах накопления. Об этом речь шла на совещании в правительстве, где обсудили ход реализации реформы обращения с ТКО.

Только в мае в ЦУР поступило порядка 1000 жалоб от жителей. Чаще всего люди жаловались на плохое содержание или отсутствие контейнерных площадок. В антирейтинге по числу жалоб – Уфа, Иглинский и Благовещенский районы. Премьер-министр поручил наладить работу, в том числе по закупке контейнеров и техники.