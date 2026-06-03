В Башкирии открыли двери более 1,5 тыс. детских лагерей

В республике более полутора тысяч лагерей открыли свои двери. Большую популярность набирают профильные смены, где отдых совмещают с наукой, творчеством и даже начальной военной подготовкой. Как в Башкортостане организован детский отдых и какие направления выбирают подростки?

Эти ребята точно проводят каникулы с пользой. Смена в пришкольном лагере посвящена правилам безопасности. Дети изучают ПДД, учатся правильно действовать при пожаре и обходить мошенников. Каждый отряд носит символическое название: «Зебра», «Светофорик» и «Юные инспекторы».

В школе смена длится так же, как и в обычном лагере, – 21 день. Тот же распорядок, только в сокращенном формате. Но это не помеха насыщенной программе. Кино, театр спортивные игры, и даже остается время на личные интересы.

Жить по уставу и называть друг друга по позывному для них уже в привычку. Ребята из специализированного отряда учатся управлять беспилотниками и осваивают тактическую медицину. На базе обычного лагеря вырабатывают военную дисциплину. В такие отряды идут по собственному желанию, ведь участвовать в боевых подготовках хотят все, но не каждый готов выдерживать такую нагрузку.

В лагере «Горский» отряд десантного резерва соседствует с обычными. Здесь никто не боится звука выстрела или крика: «Граната!». Все с интересом наблюдают за происходящим.

Ребята из приютов республики также смогут активно провести летние каникулы. Для них уже подготовлены места в лагерях Башкортостана.

В республике действуют меры поддержки в рамках организации детского отдыха, одна из них – региональная субсидия.