Жительница Уфы скончалась во время родов

Следственный комитет Башкирии начал расследование трагической смерти женщины в перинатальном центре.
В апреле 39-летняя уфимка попала в медицинское учреждение. Семья ждала третьего ребёнка. Врачи приняли решение провести кесарево сечение. Во время операции после анестезии у пациентки развился анафилактический шок. Новорождённую малышку удалось спасти. Женщина скончалась на следующий день.
Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.