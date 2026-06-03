Жительница Уфы скончалась во время родов

В апреле 39-летняя уфимка попала в медицинское учреждение. Семья ждала третьего ребёнка. Врачи приняли решение провести кесарево сечение. Во время операции после анестезии у пациентки развился анафилактический шок. Новорождённую малышку удалось спасти. Женщина скончалась на следующий день.