Жительница Уфы скончалась во время родов

Следственный комитет Башкирии начал расследование трагической смерти женщины в перинатальном центре.

Фото №1 - Жительница Уфы скончалась во время родов

В апреле 39-летняя уфимка попала в медицинское учреждение. Семья ждала третьего ребёнка. Врачи приняли решение провести кесарево сечение. Во время операции после анестезии у пациентки развился анафилактический шок. Новорождённую малышку удалось спасти. Женщина скончалась на следующий день.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке.

пресс-служба СК РФ по РБ
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