Уфа приняла чемпионат ПФО по дзюдо

Уфа вновь подтвердила свой статус одной из столиц российского дзюдо. Столица республики принимала чемпионат Приволжского федерального округа. Более 200 атлетов из 13 регионов страны выявляли победителя на татами.

Каждый поединок чемпионата округа проходит в бескомпромиссной борьбе: квалификация, утешительные встречи, поединки за медали. Розана Аминева из Уфы боролась за бронзовую награду с представительницей Саратовской области. Соперница повела в счёте, а затем закрепила успех, получив оценку вазари. И вот её преимущество составляло уже 11 очков, но за 14 секунд до окончания поединка башкирская дзюдоистка одержала чистую победу.

Не часто такое в карьере случается. Вообще, я хотела её на ошибки вывести, а в итоге получилось на бросок вывести. Я смогла победить. Розана Аминева, бронзовый призёр чемпионата Приволжского федерального округа по дзюдо

Позже её родная сестра Роксана Аминева тоже стала в Уфе бронзовой медалисткой чемпионата. Ещё одна уфимка Лилия Атауллина сумела порадовать себя заслуженной наградой в свой день рождения.

Получилась оценка два раза. Я впервые с этой соперницей боролась, а так я не знала, как с ней бороться. Хотелось именно в день рождения взять медаль, подарок себе сделать. Лилия Атауллина, бронзовый призёр чемпионата Приволжского федерального округа по дзюдо

У мужчин уверенно провёл свои встречи Хасан Нуриев. Ещё один дзюдоист из Башкортостана Атам Барахоев стал бронзовым призёром состязаний. На чемпионате округа республику представляли 30 спортсменов. Всего в Уфе выступили более 200 дзюдоистов из 13 регионов России.

Чемпионат ПФО – это одно из важнейших событий. И наши молодые спортсмены уже на пятки наступают мастерам и уверенно себя проявляют. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан