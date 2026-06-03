В системе баскетбольного клуба «Динамо» появилась новая команда, которая выступит в Единой молодёжной лиге ВТБ. Коллектив получил название «Динамо-М» и уже приступил к формированию состава перед дебютом. Шанс проявить себя получили свыше 70 юных баскетболистов из разных регионов России, в том числе из Башкортостана.
В минувшие выходные они участвовали в просмотре под руководством тренеров системы «Динамо». По результатам отбора 32 игрока прошли в заключительную стадию и продолжат бороться за место в составе. Впереди у клуба ответственный этап подготовки к сезону в сильнейшей молодёжной лиге.