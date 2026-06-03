В Салавате прошёл турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Алексея Джабишвили

В Салавате прошёл открытый республиканский турнир по вольной борьбе. Соревнования посвятили памяти мастера спорта СССР Алексея Джабишвили. Он воспитал не одно поколение борцов. Именно его первые воспитанники и организовали этот турнир.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из Уфы, Ишимбая, Салавата, Архангельского, Стерлибашево, Киргиз-Мияков.

Алексей Николаевич боролся за Салават. Его привезли бороться из Красноярска, потом он работал во Дворце спорта тренером. В 1975 году я пришёл в секцию.

Евгений Журавлёв, тренер по вольной борьбе /г. Ишимбай/

Победителям и призёрам соревнований подготовили памятные призы, медали, дипломы. А все участники турнира, независимо от результата, получили новый, полезный опыт для повышения спортивного мастерства.

Хожу к Евгению Васильевичу с первого класса. Мне нравится заниматься борьбой, потому что это красивый вид спорта. В прошлом году я уже был на этом турнире и занял второе место.

Данил Демчук, участник турнира по вольной борьбе

 Занимаюсь борьбой три года. Мне нравится, потому что нужно работать, пахать, чем-то заниматься всё равно нужно.

Эмир Ишмуратов, участник турнира по вольной борьбе

Занимаюсь борьбой три года. Хочу ещё больше медалей, пока что у меня восемь медалей.

Терентий Мудряк, участник турнира по вольной борьбе
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