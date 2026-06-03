В
Салавате прошёл открытый республиканский турнир по вольной борьбе. Соревнования
посвятили памяти мастера спорта СССР Алексея Джабишвили. Он воспитал не одно
поколение борцов. Именно его первые воспитанники и организовали этот турнир.
В
соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из Уфы, Ишимбая, Салавата,
Архангельского, Стерлибашево, Киргиз-Мияков.
Алексей Николаевич боролся за
Салават. Его привезли бороться из Красноярска, потом он работал во Дворце спорта
тренером. В 1975 году я пришёл в секцию.Евгений Журавлёв, тренер по вольной борьбе /г. Ишимбай/
Победителям
и призёрам соревнований подготовили памятные призы, медали, дипломы. А все
участники турнира, независимо от результата, получили новый, полезный опыт для
повышения спортивного мастерства.
Хожу к Евгению Васильевичу с первого
класса. Мне нравится заниматься борьбой, потому что это красивый вид спорта. В прошлом
году я уже был на этом турнире и занял второе место.Данил Демчук, участник турнира по вольной борьбе
Занимаюсь борьбой три года. Мне нравится,
потому что нужно работать, пахать, чем-то заниматься всё равно нужно.Эмир Ишмуратов, участник турнира по вольной борьбе
Занимаюсь борьбой три года. Хочу ещё
больше медалей, пока что у меня восемь медалей.Терентий Мудряк, участник турнира по вольной борьбе