В Уфе завершился третий сезон Спартакиады «Трудовые резервы» Республики Башкортостан

На протяжении двух месяцев, с марта по май, команды трудовых коллективов встречались на ведущих спортивных площадках Уфы, на каждом этапе выявляя самых спортивных, сильных и целеустремленных сотрудников.

Спартакиада «Трудовые резервы» Республики Башкортостан-2026 стартовала 21 марта, торжественное открытие прошло в спортивном комплексе «Динамо». В масштабном корпоративном турнире приняло участие более 1700 сотрудников из 17 предприятий нашей республики и соседних регионов: ПАО «ОДК-УМПО», ГК АО «Башнефтегеофизика», ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», АО «Салаватский химзавод», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Химремонт», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», ПАО «Ашинский метзавод», ООО «РН-Транспорт», ООО «Башпласт», Министерство здравоохранения РБ, Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ, Министерство торговли и услуг РБ, БГМУ, ПАО «Банк ВТБ» и РОО «Федерация баскетбола».

Третий сезон включил в себя четыре этапа, в которых сотрудники выходили на старт в 30 видах спорта: плавание, шашки, шахматы, нарды, дартс, пулевая стрельба из пневматического ружья, баскетбол 5х5, волейбол, бильярд, боулинг, киберспорт, семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья», бадминтон, скалолазание, настольный теннис, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, футбол 5х5, городошный спорт, легкая атлетика, гонки на сапах, подтягивания, отжимания, народный жим, армрестлинг, функциональное многоборье (кроссфит), гиревой спорт, перетягивание каната, мас-рестлинг.

По завершении последнего этапа Спартакиады-2026 судейская коллегия подвела итоги общекомандного зачета. В тройку лидеров вошли:

1 место – ПАО «ОДК-УМПО»

2 место – ПАО «АМЕТ»

3 место – ГК АО «Башнефтегеофизика»

Таким образом, сборная команда «Уфимского моторостроительного производственного объединения» третий год подряд завоевывает звание самого спортивного трудового коллектива республики. Наши соседи из Челябинской области – металлурги Ашинского метзавода – начав в первом сезоне с девятого места, во втором добравшись до четвертого, в этом году впервые поднялись на пьедестал в общекомандном зачёте и сразу забрали «серебро» Спартакиады-2026. «Бронза» же досталась сотрудникам ГК АО «Башнефтегеофизика».

Напомним, что 27 мая в рамках Российского нефтегазохимического форума и выставки «Газ. Нефть. Технологии» впервые состоялась секция «Развитие корпоративного спорта в компаниях ТЭК». В ходе дискуссии участники, в число которых вошли председатель Ассоциации развития корпоративного спорта Андрей Брабец (г. Москва), первый вице-президент ВФСО «Трудовые резервы» Павел Рожнов (г. Москва), председатель регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в Республике Башкортостан Сергей Медведев, а также представители крупнейших предприятий региона, обсудили роль системной физкультурно-спортивной работы в укреплении здоровья работающего населения и повышении производственной эффективности предприятий топливно-энергетического комплекса.

Организатором Спартакиады выступает региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Республики Башкортостан при поддержке ВФСО «Трудовые резервы», Министерства спорта Российской Федерации, Министерства спорта Республики Башкортостан и Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.