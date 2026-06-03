Прогуляться по благоустроенному «уфимскому Арбату» пешеходы смогут уже в этом году. В Уфе продолжается благоустройство улицы Октябрьской Революции. Сейчас работы проводятся на участке от Цюрупы до Новомостовой. Сегодня Глава Башкортостана провёл выездное совещание по благоустройству территории и реконструкции одной из самых старинных улиц Уфы.
Реконструкция участка Октябрьской Революции от улицы Ленина до Цюрупы завершена. Строители двигаются дальше. Главе республики докладывают, что уже сделано и что ещё предстоит выполнить.
Сейчас основной фронт работ развёрнут на участке от Цюрупы до Новомостовой. В начале мая здесь перекрыли движение для автомобилей. За неполный месяц строители обустроили более одного километра бордюров и приступили к укладке гранитной брусчатки.
Две полосы для движения автомобилей и пешеходная зона шириной до 4,5 м. Помимо этого, будут организованы парковочные места и велодорожка. Ранее на этом участке был проделан большой объём работ по замене инженерных коммуникаций. По проекту предусмотрено доведение сетей водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения до земельных участков существующих зданий.
Благоустроить улицу – это один вопрос. Другой, более серьёзный – реставрация объектов культурного наследия. Их немало, и состояние оставляет желать лучшего.
Более 70 объектов культурного наследия. Улица Октябрьской Революции по праву является самой старинной в Уфе. Здесь расположен и Дом Демидовых 1770 года постройки – самое старое жилое здание из камня в городе.
К реставрации Дома Демидова должны приступить в скором времени. А вот здание, где располагался детский сад по адресу: Октябрьской Революции, 13, уже начали приводить в порядок. С ходом работ ознакомился и глава республики.
К реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе приступили в 2022 году. Проект реализуют в несколько этапов. Само благоустройство улицы планируют завершить в 2027 году. Таким образом, у Уфы появится свой Арбат – полупешеходная прогулочная зона. В будущем, по задумке, с музеями, кафе, магазинами сувениров и творческими пространствами.