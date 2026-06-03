В Уфе продолжается благоустройство улицы Октябрьской Революции

Прогуляться по благоустроенному «уфимскому Арбату» пешеходы смогут уже в этом году. В Уфе продолжается благоустройство улицы Октябрьской Революции. Сейчас работы проводятся на участке от Цюрупы до Новомостовой. Сегодня Глава Башкортостана провёл выездное совещание по благоустройству территории и реконструкции одной из самых старинных улиц Уфы.

Реконструкция участка Октябрьской Революции от улицы Ленина до Цюрупы завершена. Строители двигаются дальше. Главе республики докладывают, что уже сделано и что ещё предстоит выполнить.

Сейчас основной фронт работ развёрнут на участке от Цюрупы до Новомостовой. В начале мая здесь перекрыли движение для автомобилей. За неполный месяц строители обустроили более одного километра бордюров и приступили к укладке гранитной брусчатки.

Это будет новый, современный парк, один из лучших в республике. Планируем обустроить сразу несколько детских, спортивных площадок. Студенты вузов, у которых раньше здесь были пары по физкультуре, продолжат заниматься. Также строим два кафе. Открыть парк планируем в День Республики, 11 октября. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Две полосы для движения автомобилей и пешеходная зона шириной до 4,5 м. Помимо этого, будут организованы парковочные места и велодорожка. Ранее на этом участке был проделан большой объём работ по замене инженерных коммуникаций. По проекту предусмотрено доведение сетей водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения до земельных участков существующих зданий.

Благоустроить улицу – это один вопрос. Другой, более серьёзный – реставрация объектов культурного наследия. Их немало, и состояние оставляет желать лучшего.

На мой взгляд, это один из крупных проектов для Уфы. Здесь будет полупешеходная прогулочная зона – наш Арбат, где появятся музеи, кафе, другие объекты. В этом году мы доделаем участок до улицы Новомостовой, а в следующем – до улицы Воровского. Ещё одно важное направление – восстановление исторических зданий, многие из которых находятся в безобразном состоянии. Городу нужно активнее работать с инвесторами в этой части. С другой стороны, эта улица совершенно точно станет местом притяжения уфимцев и гостей города. По ней будет очень приятно гулять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более 70 объектов культурного наследия. Улица Октябрьской Революции по праву является самой старинной в Уфе. Здесь расположен и Дом Демидовых 1770 года постройки – самое старое жилое здание из камня в городе.

К реставрации Дома Демидова должны приступить в скором времени. А вот здание, где располагался детский сад по адресу: Октябрьской Революции, 13, уже начали приводить в порядок. С ходом работ ознакомился и глава республики.