На экономическом форуме в Петербурге оживили «Древо Шежере». Башкортостан представил уникальный стенд, соединив эпос, искусственный интеллект и химию от-кутюр. Сегодня республика начала работу на крупнейшем международном мероприятии. На площадке интерактивное дерево, которое отвечает на вопросы гостей, рассказывает про инвестиции в регион и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Через ключевые проекты организаторы показывают, чем регион живёт сегодня и куда движется.
Десятиметровая инсталляция уже вызвала интерес посетителей. Отдельно представили Межвузовский кампус Евразийского НОЦ, российско-белорусский инвестиционный кластер, проекты «Росхима», аллею учёных-химиков, а также создаваемый башкирско-узбекский технопарк «Бекабад».
Гостей ожидает богатая культурная программа. Сегодня, например, прошла презентация ароматов от парфюмера Кермен Манджиевой. Она представила запахи, собранные по нотам географических и знаковых мест региона. Например, духи «Хомай» названы так в честь главной героини эпоса «Урал-Батыр». Стенд – это рабочее пространство для презентаций, соглашений и встреч. В прошлом году на форуме было подписано более 30 договорённостей почти на 100 млрд рублей. В этом году власти намерены не снижать планку. Несколько встреч состоялось и в первый день, в частности по линии университетов региона.