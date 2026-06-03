На экономическом форуме в Петербурге оживили «Древо Шежере». Башкортостан представил уникальный стенд, соединив эпос, искусственный интеллект и химию от-кутюр. Сегодня республика начала работу на крупнейшем международном мероприятии. На площадке интерактивное дерево, которое отвечает на вопросы гостей, рассказывает про инвестиции в регион и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Через ключевые проекты организаторы показывают, чем регион живёт сегодня и куда движется.

Потрясающий стенд. Это показывает творческий потенциал людей. В принципе, я могу сказать, что это дерево мудрости, которое может дать мудрость, мир и процветание каждому. В истории Индии есть дерево под названием Кальпавакша – это священное дерево, которое даёт человечеству всё. Очень важно продвигать культуру, чтобы привлечь внимание людей, чтобы они могли узнать что-то новое из этой культуры, и, знаете ли, абсолютно важно изучать разные культуры.

Гостей ожидает богатая культурная программа. Сегодня, например, прошла презентация ароматов от парфюмера Кермен Манджиевой. Она представила запахи, собранные по нотам географических и знаковых мест региона. Например, духи «Хомай» названы так в честь главной героини эпоса «Урал-Батыр». Стенд – это рабочее пространство для презентаций, соглашений и встреч. В прошлом году на форуме было подписано более 30 договорённостей почти на 100 млрд рублей. В этом году власти намерены не снижать планку. Несколько встреч состоялось и в первый день, в частности по линии университетов региона.