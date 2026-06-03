Ветераны СВО завершили обучение по кадровой программе «Герои Башкортостана»

В парке «Патриот» завершился четвёртый, заключительный модуль обучения участников кадровой программы «Герои Башкортостана». Ветераны СВО в течение года осваивали методы государственного и муниципального управления, совершенствовали знания в самых разных сферах. Теперь у них – аттестация, выпускной и зачисление в кадровый резерв. Многие уже трудятся в органах госвласти.

Эти люди как никто знают цену поддержки. Аплодисменты – ещё одна возможность поблагодарить друг друга за новый этап в жизни и поздравить с окончанием годового курса обучения.

Они пришли сюда с боевым опытом, а уходят с дипломом управленцев. За четыре учебных модуля участники кадровой программы «Герои Башкортостана» получили знания в области госуправления, экономики, а также в тех сферах, которые сейчас в тренде – в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Программа была более чем насыщенная: лекции, мастер-классы, выезды на предприятия. На завершающем этапе будущие управленцы увидели, например, как работает современная медиасфера изнутри, посетив телеканал БСТ.

Программу «Герои Башкортостана» инициировал Радий Хабиров. Глава республики не раз отмечал, что люди, прошедшие через горнило войны как никто доказали, что умеют нести ответственность не только за себя, поэтому их компетенции будут неоценимы и в деле преображения родной республики. Отныне у них новый фронт – уже гражданский.