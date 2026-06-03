В Башкирии завели два уголовных дела по факту ДТП с участием электросамокатов

Два уголовных дела завели за последний месяц по делу сбитых самокатчиками пешеходов. Пострадавшие – пенсионерки, виновники – несовершеннолетние подростки. Башкортостан стабильно входит в число регионов с высоким уровнем подобных ДТП.

С открытием сезона 2026 года количество ДТП с участием электросамокатов резко выросло. Это привело к массовым обращениям в травмпункты с так называемыми «СИМ-травмами». До половины пострадавших – дети и подростки, не использующие защитную экипировку.

Вот уже три недели Светлана Владимировна находится под наблюдением врачей. Как оказалась на больничной койке, пенсионерка не помнит. Последствия травмы дают о себе знать.

Днём 13 мая уфимку сбили подростки на самокате. ДТП произошло на проспекте Октября, посреди пешеходной зоны. При падении пенсионерка сильно ударилась головой и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Скорая доставила женщину в больницу, где по сей день она получает лечение и уже готовится к выписке.

На днях ситуация повторилась. На улице Гагарина уже трое школьников на одном электросамокате снесли 89-летнюю горожанку. Женщину госпитализировали с ушибами грудной клетки и после оказания помощи отпустили. Но, по словам врачей, последствия могли быть хуже. Травмы, полученные при столкновении или падении с СИМ-средства, весьма серьёзны.

Ещё несколько лет назад электросамокат был диковинкой. Сегодня – один из самых спорных видов транспорта. С одной стороны – скорость и удобство, с другой – споры о правилах, штрафах и безопасности. Тротуарные дорожки стали ареной борьбы между самокатчиками и пешеходами.

12 ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков, в которых 13 детей получили травмы – такова статистика на сегодняшний день, а лето только началось. И если взрослые знают правила дорожного движения, то малолетние гонщики едва ли с ними знакомы.

И чтобы их не допустить, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды: ловят нерадивых самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходных переходах, летят на больших скоростях и лихачат на тротуарах. И если в одних случаях достаточно предупреждения и беседы, то в других назначаются штрафы, с которыми водители двухколёсного транспорта не всегда согласны. Ситуация с самокатчиками волнует и горожан, но есть и те, кто хочет освоить езду на электросамокате.