Население складирует отходы, не относящиеся к твёрдым коммунальным отходам и которые не включены в тариф. Просто люди говорят: «Я заплатил, что хочу, то и кидаю», но такое не может быть. Резина и строительные отходы – не относятся к твёрдым коммунальным отходам и в тариф не заложены. Региональный оператор не обязан их вывозить. Поэтому всё это ложится на органы местного самоуправления. Вывозят по мере возможностей.

Ришат Низамиев, начальник отдела по работе с операторами перевозки и полигонами АО «Спецавтохозяйство по уборке города»