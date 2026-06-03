Жители Башкирии массово жалуются на переполненные мусорные площадки

Жители республики массово жалуются на переполненные мусорные площадки. Особенно острая проблема в Уфе, Уфимском и Иглинском районах. Руководитель региона Радий Хабиров поручил срочно решить вопрос.

Разбросанные повсюду полные мешки с отходами, а также старые шины. Именно так выглядит площадка для сбора мусора перед въездом в Нагаево. Ещё из-за ветра и открытого пространства многое разлетается по округе.

Я заезжала сюда недели три назад, такого здесь не было. Буквально недавно произошло, получается. Видимо, муниципальные службы забили на нашу помойку и устроили нам свалку.

Динара Белорусова, житель с. Нагаево

В данный момент возмущён, но поначалу сбор ТБО был в норме, то есть хватало на некоторое количество людей, которые проживают. Сейчас, в данный момент, Нагаево расширяется и растёт, администрации надо обратить на это внимание, расширить и увеличить количество мест.

Айнур Шарипов, житель с. Нагаево

В другой части населённого пункта наблюдается похожая картина. А на этой площадке по улице Декоративной можно заметить: некоторые зелёные контейнеры полные, один и вовсе пустой. И, судя по всему, с них вывозят мусор. А вот с этой площадки строительный – не вывозят. Помимо твёрдых отходов, в бункер помещают и пищевой мусор.

Фото №1 - Жители Башкирии массово жалуются на переполненные мусорные площадки

Вопрос, скорее всего, ответственности каждого жителя, ведь не каждый будет готов сортировать.

Дмитрий Сим, житель с. Нагаево

На одной из площадок в селе Акбердино видно, что крупные отходы давно не вывозили. Неприятный запах и грязь многим явно не по душе.

Башбат

Весь запах из-за ветра всё летит на нас. В целом вывозят, но не так часто. Недели две назад.

Марьям Ахметшина, житель с. Акбердино

С проблемой переполненных мусором площадок столкнулись не только уфимцы, но и жители Уфимского, Иглинского, Кармаскалинского и Благовещенского районов. Глава Башкортостана поручил срочно решить проблему.

Представители регионального оператора отметили: в муниципалитетах вывоз отходов происходит своевременнее, по графику. Однако, по их словам, многие граждане помещают строительный мусор, древесину в контейнеры, которые не предназначены для складирования и вывоза. Происходят задержки, чтобы привести всё в порядок.

Население складирует отходы, не относящиеся к твёрдым коммунальным отходам и которые не включены в тариф. Просто люди говорят: «Я заплатил, что хочу, то и кидаю», но такое не может быть. Резина и строительные отходы – не относятся к твёрдым коммунальным отходам и в тариф не заложены. Региональный оператор не обязан их вывозить. Поэтому всё это ложится на органы местного самоуправления. Вывозят по мере возможностей.

Ришат Низамиев, начальник отдела по работе с операторами перевозки и полигонами АО «Спецавтохозяйство по уборке города»

Тем временем в регионе рассматривают возможность ужесточить контроль за выбросом веток в обычные баки. Нарушителей планируют выявлять с помощью камер наблюдения и наказывать рублём. Параллельно – увеличить число контейнеров, а регоператорам – закупить технику. А людям рекомендуют серьёзнее относиться к раздельному сбору отходов и помнить, что только человек в ответе перед природой.

Башбат
Нет наркотикам
Волна
Акции БСТ