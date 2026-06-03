Жители республики массово жалуются на переполненные мусорные площадки. Особенно острая проблема в Уфе, Уфимском и Иглинском районах. Руководитель региона Радий Хабиров поручил срочно решить вопрос.
Разбросанные повсюду полные мешки с отходами, а также старые шины. Именно так выглядит площадка для сбора мусора перед въездом в Нагаево. Ещё из-за ветра и открытого пространства многое разлетается по округе.
В другой части населённого пункта наблюдается похожая картина. А на этой площадке по улице Декоративной можно заметить: некоторые зелёные контейнеры полные, один и вовсе пустой. И, судя по всему, с них вывозят мусор. А вот с этой площадки строительный – не вывозят. Помимо твёрдых отходов, в бункер помещают и пищевой мусор.
На одной из площадок в селе Акбердино видно, что крупные отходы давно не вывозили. Неприятный запах и грязь многим явно не по душе.
С проблемой переполненных мусором площадок столкнулись не только уфимцы, но и жители Уфимского, Иглинского, Кармаскалинского и Благовещенского районов. Глава Башкортостана поручил срочно решить проблему.
Представители регионального оператора отметили: в муниципалитетах вывоз отходов происходит своевременнее, по графику. Однако, по их словам, многие граждане помещают строительный мусор, древесину в контейнеры, которые не предназначены для складирования и вывоза. Происходят задержки, чтобы привести всё в порядок.
Тем временем в регионе рассматривают возможность ужесточить контроль за выбросом веток в обычные баки. Нарушителей планируют выявлять с помощью камер наблюдения и наказывать рублём. Параллельно – увеличить число контейнеров, а регоператорам – закупить технику. А людям рекомендуют серьёзнее относиться к раздельному сбору отходов и помнить, что только человек в ответе перед природой.