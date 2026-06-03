В Уфе наградили лучших работников системы социальной защиты

Они не носят белые халаты, но их работа – тоже лечение: лечение от отчаяния, безнадёжности и одиночества. В преддверии Дня социального работника в Уфе чествовали лучших из них. О тех, кто делает республику добрее, – в нашем сюжете.

Оксана Борисенко в профессии более десяти лет, но её работа не про штампы и статистику. Она помогает найти призвание. Именно благодаря ей к работодателям приходят толковые сотрудники, а подростки получают первую зарплату. Иногда непросто, но она находит подход к каждому.

Специалистам районного центра занятости приходится не только помогать с работой или обучением, часто приходится и выслушать, и успокоить, и направить. Особенное внимание сейчас бойцам СВО и их семьям. Меры поддержки в Башкортостане есть, но многие не знают, как получить, какие документы собрать – в центре тоже готовы помочь решить эти вопросы.

Их работу, может быть, и не видно, но без неё никак не обойтись, именно поэтому и учреждён профессиональный праздник. Лучшие социальные работники республики получили Благодарственные письма от Главы Башкортостана. Эти люди – не просто сотрудники, их рабочий день не с девяти до шести. Они возвращают веру в себя тем, кто уже отчаялся.