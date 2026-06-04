В Башкирии прошли учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Уфимском районе прошли региональные учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В них приняли участие около ста добровольцев со всех уголков Башкортостана. Участники прошли базовый курс полевых занятий: научились пользоваться навигатором и компасом, изучили алгоритмы прочёса местности и работы на отклик.

Отрабатывались также правила радиообмена. Опытные поисковики прошли углублённый курс занятий. Все участники смогли применить полученные знания на практике, которая прошла в прилегающем лесном массиве.