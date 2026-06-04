Лето началось с непогоды: Башкирию накроют дожди и грозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня.

Сегодня, 4 июня, ожидаются кратковременные дожди. На юго-востоке региона осадки могут быть сильными. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, на юго-востоке – порывистый. Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, днем – +17, +22 градуса.