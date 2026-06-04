В Уфе ребёнок заболел из-за антисанитарии в доме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела против нерадивой матери из Уфы.

Фото №1 - В Уфе ребёнок заболел из-за антисанитарии в доме

Известно, что женщина содержала ребёнка в антисанитарных условиях, что привело к ухудшению его здоровья. Сотрудники органов опеки навещали семью, однако никаких действий по спасению ребёнка не предприняли.

Возбуждено уголовное дело. Исполняющий обязанности руководителя Следкома Башкирии Марат Галиханов обязан отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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