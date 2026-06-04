В Уфе начались массовые проверки транспорта

Сегодня, 4 июня, в Уфе проходят традиционные сплошные проверки водителей. Мероприятия организованы в рамках профилактической операции «Автобус».

Как сообщили в Госавтоинспекции, цель проверок – повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение количества ДТП.

В ходе рейдов инспекторы совместно с представителями заинтересованных ведомств проверяют наличие необходимых документов и их соответствие установленным требованиям. В том числе внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям, а также документам, разрешающим осуществлять деятельность на территории России.

Кроме того, в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ обращают особое внимание на недопущение управления автомототранспортом несовершеннолетними.