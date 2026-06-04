Жителя Башкирии осудят за наезд на сотрудника ДПС

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Салавата.

По версии следствия, в апреле 2025 года сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Chaser без госномеров. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

Во время преследования мужчина, объезжая преграду, проехал по ноге инспектора, после чего скрылся с места происшествия.