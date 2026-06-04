Виновнику аварии с погибшим в Уфе дали 3,5 года колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 41-летнему местному жителю по делу о смертельной аварии. ДТП произошло 1 мая 2024 года на улице Менделеева.

По данным суда, водитель Volkswagen столкнулся со стоявшей Lada Granta, после чего машину опрокинуло на крышу. Затем Volkswagen задел Renault Duster, который от удара столкнулся с Toyota Corolla.

В результате аварии водитель Lada Granta погиб на месте, его пассажира госпитализировали.

В суде мужчина вину не признал. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом на 2 года 8 месяцев.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу.