Врачи Уфы успешно провели внутриутробное переливание крови плоду

Врачами было принято решение провести внутриутробное переливание крови. Это сложнейшая процедура, требующая высокого мастерства врачей и передового оснащения. Перинатальный центр обладает всем необходимым для таких вмешательств. Операция стала результатом слаженной работы целой команды специалистов: акушера-гинеколога, трансфузиолога, анестезиолога, ультразвукового диагноста и других медиков. Состояние плода удалось стабилизировать. Беременность продлили до оптимального срока – ребёнок появился на свет в срок. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.