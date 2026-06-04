Анита Цой на ПМЭФ высоко оценила достижения Башкирии

На Петербургском международном экономическом форуме гости смогут узнать о Башкортостане через искусственный интеллект. На стенде республики расположилось «Древо Шежере». Оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда.

В Петербурге стартовал основной день 29-го международного экономического форума – это уникальная площадка для выстраивания новых логистических, финансовых и технологических цепочек. Одна из целей нашей делегации – продвижения бренда «Башкортостана» в России и за рубежом, а также установление деловых связей.

Несмотря на непростые времена, вам удается держаться и идти вперед. Это заслуживает уважения и внимания к вашей республике. Сейчас у вас на территории строится потрясающий большой креативный кластер, в котором молодежь сможет объединяться. Я была в этом кластере.

Анита Цой, народная артистка России и Республики Башкортостан
Башбат
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