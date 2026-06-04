Несмотря на непростые времена, вам удается держаться и идти вперед. Это заслуживает уважения и внимания к вашей республике. Сейчас у вас на территории строится потрясающий большой креативный кластер, в котором молодежь сможет объединяться. Я была в этом кластере.

Анита Цой, народная артистка России и Республики Башкортостан