На Петербургском международном экономическом форуме гости смогут узнать о Башкортостане через искусственный интеллект. На стенде республики расположилось «Древо Шежере». Оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда.
В Петербурге стартовал основной день 29-го международного экономического форума – это уникальная площадка для выстраивания новых логистических, финансовых и технологических цепочек. Одна из целей нашей делегации – продвижения бренда «Башкортостана» в России и за рубежом, а также установление деловых связей.