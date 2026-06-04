Минтранс России разработал единый стандарт оснащения комнат матери и ребенка

Министерство транспорта России разработал единый стандарт оснащения комнат матери и ребенка и детских игровых зон. Изменения касаются аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов. Документ предполагает три уровня оснащения: от базовой пеленальной зоны на небольших станциях до полноценных игровых и спальных пространств в крупных хабах.

Вместо шумных залов – уютные комнаты, вместо долгих ожиданий – игры. Путешествовать с юными пассажирами не всегда просто, ведь ожидание рейса порой выматывает сильнее, чем сам путь. Особенно – юных путешественников. Спасают комнаты матери и ребенка.

В уфимском аэропорту таких комнат несколько. Здесь и оборудованная кухня для комфортного кормления, туалет и пеленальный стол для базового ухода. А если рейс сильно задерживается, есть зона для сна и отдыха. И, конечно, игровая.

В пассажирских терминалах даже в небольших населённых пунктах комнаты матери и ребёнка сегодня встречаются всё чаще. Но есть места, где нет и минимальных условий для комфортного ожидания. В результате короткая поездка с малышом может стать испытанием для всей семьи. Поэтому и появился единый стандарт оснащения подобных комнат, утвержденный Министерством транспорта России.

Единый федеральный стандарт предполагает три уровня оснащения: от базовой пеленальной зоны на небольших станциях до полноценных игровых и спальных пространств в крупных хабах. Так, уфимский автовокзал обслуживает более 300 междугородних и 500 пригородных маршрутов. При таком потоке пассажиров комната матери и ребенка спросом пользуется часто и, согласно документу, стандарту соответствует. Необходимо добавить лишь пару деталей.