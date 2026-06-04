В Башкирии женщина избила гостью из-за ревности

В Чишминском районе полицейские задержали 28-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой.

По данным МВД, в больницу обратилась 30-летняя женщина с переломами ребер, травмами головы и живота. Полицейские выяснили, что накануне она вместе с сожителем была в гостях у знакомых в деревне Сафарово.

Во время застолья между женщинами произошла ссора на почве ревности. Хозяйка дома заподозрила гостью в симпатии к своему сожителю и избила ее. На следующий день конфликт продолжился: подозреваемая вновь нанесла потерпевшей удары.

Позже женщине стало плохо, и она обратилась за медицинской помощью. Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Она дала признательные показания.