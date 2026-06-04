Жителям Башкирии рассказали, как не ошибиться с выбором ранних арбузов

На прилавках республики начали продавать ранние плоды бахчевых. На рынках и торговых точках уже можно встретить первый урожай арбузов, но для российских сортов ещё не сезон. Продавцы завозят товар в основном из южных регионов страны и ближнего зарубежья. Уже около месяца покупатели разбирают ягоды и экзотические фрукты. Как не ошибиться с выбором и на что обращать внимание при покупке?

Чтобы не попали пыль и грязь, часть ягоды Аваз Саймуродов закрывает плёнкой. На своей точке он работает уже больше 10 лет и каждый год наблюдает, как с появлением арбузов на рынке растёт и количество желающих попробовать первые плоды. Его прилавки ломятся от разных сортов черешни и абрикосов, есть и экзотические фрукты. У соседей тоже выбор широк. Но предпочтение отдают не ближневосточным ягодам, а тем, что выращены в России.

При выборе роль играет и цена. Стоимость ягод резко идёт на спад с наступлением периода массового сбора. Но сочность ягод и фруктов снаружи ещё не значит, что они безопасны для здоровья.

Главный вопрос, которым задаются покупатели: как же выбрать правильный и спелый арбуз? Здесь правил несколько. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид: должны быть яркие, контрастные полоски, в том числе и характерное земляное пятно. Звук при постукивании – звонкий, а хвостик – зелёный или сухой. А ещё арбуз можно не резать, достаточно слегка поскрести кожуру – должен появиться травянистый запах. Если его нет, значит, плод ещё не дозрел. Именно в России бахчевые начинают сажать в мае, поэтому на прилавках пока только привозные.

По просьбе покупателя продавец обязан показать документацию. Продукция не должна храниться на полу или земле, не покупайте ту, что выставлена в ларьках вдоль автодорог. Ягоды впитывают тяжёлые металлы выхлопных газов. Сам арбуз – кладезь витаминов, низкокалориен и улучшает работу кишечника, но только если в нём нет вреда.