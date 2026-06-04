В Белорецком районе стартовал республиканский этап соревнований «Школа безопасности». 24 команды школьников приехали побороться за звание сильнейших. Они будут состязаться в таких дисциплинах, как «Гражданская защита» и «Пожарная эстафета».

Также в программе – поисково-спасательные работы, двухдневный маршрут выживания, спортивное ориентирование, полоса препятствий. Кроме того, участники осмотрели выставку техники и пожарно-спасательного оборудования, им продемонстрировали приемы оказания первой помощи и площадки, посвященные водолазному делу. Как отметили организаторы, все участники получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в три уфимских вуза.