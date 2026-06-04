В Уфе завершился учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни на инвалидной коляске». Эта авторская программа, не имеющая аналогов в России, предназначена для людей в возрасте от 18 до 50 лет, получивших травму позвоночника и передвигающихся на коляске.
В этом году на реакурс приехали 17 участников из 15 регионов страны. Организаторами выступило Всероссийское общество инвалидов. С 2016 года обучение прошли уже более 500 человек на колясках, а в Уфе курс проводится в третий раз.
Двухнедельная программа курса включала комплексное обучение по пяти дисциплинам: техника езды на коляске, плавание в бассейне, стрельба из лука, аэробика и социокультурная работа. Участие в проекте полностью бесплатное. Подать заявку можно на сайте реакурс.вои.ру, заполнив анкету. Учитывая востребованность и положительные результаты, организаторы уже анонсировали проведение следующего курса осенью в Уфе.