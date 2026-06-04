В пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе.
По данным на 1 июня, в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей пожаловались 4044 человека. При этом 34% пострадавших – дети.
В ходе исследований выяснилось, что по сравнению с прошлым годом число заражений боррелиозом выросло на 20%, а по энцефалиту – заметное снижение. Рекомендуется соблюдать меры индивидуальной защиты, осматривать друг друга и в случае неприятной находки немедленно обращаться к специалистам.
Каждый год места массового посещения людей обрабатываются акарицидными средствами. В республике обработано 4268,1 га территорий, из которых 1778,2 га – территории организаций отдыха и оздоровления детей.