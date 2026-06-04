Уроженец Башкирии служит связистом в зоне спецоперации

Уроженец села Старокулево Нуримановского района, военнослужащий с позывным «Башкир», рассказал о работе связиста в зоне СВО. Об этом пишет издание «Красный ключ. Нуриман».

Специальность связиста он освоил в армии, где с 2021 по 2022 год проходил срочную службу в войсках специальной связи. После армии устроился шлифовщиком в ПАО «ОДК-УМПО», однако позже решил добровольно отправиться в зону спецоперации.

В то время уже шла спецоперация по защите интересов России на Украине. Все разговоры и новости были только об этом. Слушая сводки, читая публикации, понимал, что не могу оставаться в стороне, когда Родина в опасности. Взвесив все «за» и «против», я принял решение добровольно встать в ряды военнослужащих СВО. позывной «Башкир»

Позывной ему дали сослуживцы. По словам бойца, для него это честь, поскольку он напоминает о малой родине и семье.

Военнослужащий отмечает, что на передовой надежная связь имеет особое значение. От бесперебойной работы раций и спутниковых телефонов зависит взаимодействие подразделений и безопасность бойцов.

С боевыми товарищами у меня сложились очень хорошие отношения. Даже в опасных ситуациях мы не бросаем друг друга. В условиях боевых действий каждый из нас понимает, что надежная связь – это необходимость. От бесперебойной работы раций и спутниковых телефонов зависят жизни тысяч бойцов. позывной «Башкир»

В свободное от основных обязанностей время «Башкир» помогает сослуживцам ремонтировать технику и оборудование. Здесь ему пригодились навыки тракториста-машиниста и сварщика, которые он получил после окончания Старокулевской школы.

Взаимопомощь – это главное в боевом братстве. Здесь нет «я», есть «мы» – люди, которые делают все возможное ради светлого будущего нашей страны, позывной «Башкир»

Дома бойца ждут жена и сын. Он регулярно выходит с ними на связь, чтобы родные знали, что он жив и здоров.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).