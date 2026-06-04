Радий Хабиров, возглавляющий делегацию Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме, прибыл в северную столицу. Одним из ключевых событий на площадке ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2025 год. Напомним, по итогам прошлого года Башкортостан занял в нём третье место.
Глава республики в рамках деловой программы уже встретился с генеральным директором компании «Напитки Вместе» Николаем Тюрниковым. Стороны обсудили результаты деятельности и планы работы на 2026 год филиала в Уфе и подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.
Также в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе сессии «Союзное государство: время быть первыми». Руководитель республики отметил, что лидеры наших стран делают всё для развития российско-белорусских связей и укрепления позиций союзного государства, и Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана.
Братская республика стабильно входит в число основных внешнеторговых партнёров нашего региона с широкой товарной номенклатурой и высокой долей готовой продукции. Партнёры эффективно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Вместе с белорусским «Амкодором» запущено производство зерноочистительно-сушильных комплексов. Пример почти стопроцентной локализации.
Ещё один из перспективных проектов в области промышленной кооперации – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта. Важным событием также стало открытие в башкирской столице Генерального консульства Республики Беларусь.