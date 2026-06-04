Радий Хабиров возглавил делегацию Башкирии на ПМЭФ

Радий Хабиров, возглавляющий делегацию Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме, прибыл в северную столицу. Одним из ключевых событий на площадке ПМЭФ станет презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2025 год. Напомним, по итогам прошлого года Башкортостан занял в нём третье место.

Глава республики в рамках деловой программы уже встретился с генеральным директором компании «Напитки Вместе» Николаем Тюрниковым. Стороны обсудили результаты деятельности и планы работы на 2026 год филиала в Уфе и подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.

Участие в таких масштабных форумах – это неотъемлемая часть нашей инвестиционной политики. Важно быть активными и презентовать свои преимущества, потому что идёт борьба за ресурсы и современные перспективные проекты. У нас запланировано большое количество встреч, переговоров. Завтра на пленарном заседании состоится большое выступление Президента России Владимира Владимировича Путина с важными экономическими смыслами. И, конечно, ждём объявления ежегодного Нацрейтинга состояния инвестклимата, который публикует Агентство стратегических инициатив. У Башкортостана достаточно крепкие позиции, последние годы мы стабильно в числе лидеров. Но искусство нашей работы и заключается как раз в том, чтобы в непростые времена привлекать инвестиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе сессии «Союзное государство: время быть первыми». Руководитель республики отметил, что лидеры наших стран делают всё для развития российско-белорусских связей и укрепления позиций союзного государства, и Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана.

Братская республика стабильно входит в число основных внешнеторговых партнёров нашего региона с широкой товарной номенклатурой и высокой долей готовой продукции. Партнёры эффективно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Вместе с белорусским «Амкодором» запущено производство зерноочистительно-сушильных комплексов. Пример почти стопроцентной локализации.

Ещё один из перспективных проектов в области промышленной кооперации – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта. Важным событием также стало открытие в башкирской столице Генерального консульства Республики Беларусь.

Во взаимодействии с братским регионом мы пошли по пути диверсифицированного сотрудничества. Да, у наших республик высокий товарооборот, но нам больше интересна тема промышленной кооперации. Важно, что уже есть много успешных примеров, о которых я рассказал на сессии. Среди новых инициатив – строительство совместного предприятия по выпуску строительной техники. Мы готовы направить сюда свои силы и энергию, но на первых порах нужна будет государственная поддержка.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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