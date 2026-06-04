Участие в таких масштабных форумах – это неотъемлемая часть нашей инвестиционной политики. Важно быть активными и презентовать свои преимущества, потому что идёт борьба за ресурсы и современные перспективные проекты. У нас запланировано большое количество встреч, переговоров. Завтра на пленарном заседании состоится большое выступление Президента России Владимира Владимировича Путина с важными экономическими смыслами. И, конечно, ждём объявления ежегодного Нацрейтинга состояния инвестклимата, который публикует Агентство стратегических инициатив. У Башкортостана достаточно крепкие позиции, последние годы мы стабильно в числе лидеров. Но искусство нашей работы и заключается как раз в том, чтобы в непростые времена привлекать инвестиции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан