Делегация из Башкирии участвовала на форуме «День качества» в Челябинской области

Инновационные материалы, мощная техника и планы на год вперёд: на форуме «День качества» обсуждали, как ремонтировать дороги. Мероприятие в Челябинской области впервые посетили участники из Башкортостана. Как новые технологии меняют федеральные трассы и какие проекты ждут республику?

Эта асфальтобетонная смесь твердеет всего за 10 минут. Её главная особенность – сверхбыстрый набор прочности даже при низких температурах. Подобные составы обычно применяют для ремонта взлётно-посадочных полос, где время простоя критично. Теперь передовые практики внедряют и на федеральные трассы.

Здесь же современная дорожная техника: мощные асфальтоукладчики и целые лаборатории на колёсах. Всё это позволяет следить за качеством покрытия прямо на месте. Скоро такие машины будут применять и при дорожных работах в республике.

А это уже масштабный план реконструкции трассы М-5. Через реку Сим возводят крупнейшую эстакаду.

Реконструкция позволит сократить время в пути между Челябинском и Уфой, а также значительно сократить ДТП. Дорога станет четырёхполосной. Евгений Куркин, начальник ФКУ «Уралуправтодор»

Обсудили и дорожные работы на трассах Башкортостана, в частности строительство обхода города Стерлитамак. Рабочие уже засыпали участок органоминеральной смесью, следующий этап – укладка двух слоёв асфальтобетона. Теперь дорога будет четырёхполосной. Всего задействовано около 200 человек и 50 единиц техники. Этот объект разгрузит дороги и улучшит экологию.

В этом году запланировано завершение капитального ремонта, ввод объекта запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Евгений Куркин, начальник ФКУ «Уралуправтодор»