Священнослужители должны быть среди населения, вести разъяснительную работу. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Айнур Биргалин на встрече с членами Всемирного курултая башкир и журналистами.

Как отметил верховный муфтий, наблюдается рост числа культовых зданий, открываются новые медресе. Имамы ведут работу по приобщению подрастающего поколения к традиционному исламу, что даёт свои результаты: команды из Башкортостана представляют регион на международных конкурсах по чтению Корана. Также Айнуром Биргалиным были сформированы специальные военные ополчения духовенства.