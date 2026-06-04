Житель Уфы получит полмиллиона за травму в сауне

В Уфе владелец сауны выплатит компенсацию морально вреда за травму клиента. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
Мужчина отдыхал в сауне и получил травму, прокатившись на горке. Пострадавшему потребовалась операция, долгое восстановление. Мужчина лишился заработка, не смог участвовать в жизни семьи.
Сам пострадавший сообщил, что в сауне не выдали экипировку, не провели инструктаж. Также никто не предупреждал отдыхающих о возможной опасности.
Калининский районный суд Уфы изучил доводы сторон и заключение эксперта и пришел к выводу, что предприниматель не обеспечил безопасность услуги. С владельца сауны взыскали компенсацию морального вреда и штраф более 480 тысяч рублей.