Житель Уфы получит полмиллиона за травму в сауне

В Уфе владелец сауны выплатит компенсацию морально вреда за травму клиента. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина отдыхал в сауне и получил травму, прокатившись на горке. Пострадавшему потребовалась операция, долгое восстановление. Мужчина лишился заработка, не смог участвовать в жизни семьи.

Сам пострадавший сообщил, что в сауне не выдали экипировку, не провели инструктаж. Также никто не предупреждал отдыхающих о возможной опасности.