Синоптики рассказали, где в Башкирии выпало больше всего осадков

В Башкирии за первые четыре дня июня выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сильные ливни прошли днем 3 июня и ночью 4 июня на юго-востоке республики. Больше всего дождя зафиксировали в Сибае – 53 мм. На метеостанции Кананикольское за сутки выпало 52 мм, что составляет 104% месячной нормы.

Самые обильные дожди зарегистрированы на юге Башкирии.