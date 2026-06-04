Синоптики рассказали, где в Башкирии выпало больше всего осадков

В Башкирии за первые четыре дня июня выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Сильные ливни прошли днем 3 июня и ночью 4 июня на юго-востоке республики. Больше всего дождя зафиксировали в Сибае – 53 мм. На метеостанции Кананикольское за сутки выпало 52 мм, что составляет 104% месячной нормы.
Самые обильные дожди зарегистрированы на юге Башкирии.
По прогнозу синоптиков, дожди в республике сохранятся. В большинстве районов они будут небольшими и умеренными, 5 июня местами возможны сильные осадки.