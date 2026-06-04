Башкортостан в центре внимания. Официальные делегации зарубежных стран, губернаторы регионов России, а также топ-менеджеры крупных промышленных предприятий, заинтересованных в инвестициях в экономику республики, посетили наш стенд, представленный на полях Петербургского международного экономического форума. Радий Хабиров, возглавляющий башкирскую делегацию, провёл ряд деловых встреч и подписал соглашения о сотрудничестве с партнёрами на миллиарды рублей. О преимуществах Башкортостана – в нашем сюжете.
Стенд Башкортостана стал изюминкой 29-го Петербургского международного экономического форума. Уникальный элемент экспозиции – «Древо Шежере». Огромная, десятиметровая интерактивная инсталляция на основе искусственного интеллекта. Достаточно прикоснуться, и гости окунаются в историю республики, наслаждаются неповторимой природой, а ещё узнают об уникальном инвестиционном климате. Для кого-то он уже знаком.
В рамках деловой программы Радий Хабиров встретился с генеральным директором компании «Напитки Вместе» Николаем Тюрниковым. Стороны обсудили результаты деятельности и планы работы на текущий год, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает дальнейшее развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.
График главы республики, как всегда, плотный и расписан по минутам. Встречи идут одна за другой. Башкортостан традиционно активен на полях Петербургского международного экономического форума. Вот кадры подписания соглашения о сотрудничестве почти на 12 миллиардов рублей с компанией «Полиметалл» в присутствии министра экономического развития России Максима Решетникова. И сразу следом – участие Радия Хабирова в работе сессии «Союзное государство: время быть первыми». Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана.
Братские республики эффективно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Вместе с белорусским «Амкодором» запущено производство зерноочистительно-сушильных комплексов. Ещё один из перспективных проектов в области промышленной кооперации – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта, который уже завоевал треть российского рынка.
На полях экономического форума также обсудили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни. Статс-секретарь, заместитель министра обороны страны и председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила эффективную работу Башкортостана в данном направлении. Радий Хабиров, который был приглашён в качестве почётного гостя, рассказал о духовном дуэте Хамзы-хазрата и отца Виктора на СВО, а также отметил важность подготовки квалифицированных психологов для работы с ветеранами спецоперации и их семьями.
Тем временем под звуки курая на стенде республики продолжали заключать новые соглашения. Торгово-промышленная палата Башкортостана подписала договор с крупной юридической компанией о поддержке нашего бизнеса на международной арене.
С каждым годом Башкортостан посещают всё больше туристов. И чтобы им было где разместиться с комфортом и прекрасным видом из окна, подписано соглашение о реализации ещё одного инвестпроекта с партнёрами из Узбекистана – строительство современной гостиницы на набережной реки Белой в Уфе.
Тесные и исторические связи объединяют Башкортостан с регионами Донбасса. Новый импульс получили и отношения с Херсонской областью. Сотрудничество в разных областях Радий Хабиров обсудил со своим коллегой Владимиром Сальдо.
Завтра состоится ключевой день Петербургского международного экономического форума. Утром презентуют результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Напомним, что по итогам прошлого года Башкортостан занимает в нём третье место. Ну а во время пленарной части ожидается выступление Президента России Владимира Путина.