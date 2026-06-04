Радий Хабиров подписал соглашения о сотрудничестве с партнёрами в рамках ПМЭФ

Башкортостан в центре внимания. Официальные делегации зарубежных стран, губернаторы регионов России, а также топ-менеджеры крупных промышленных предприятий, заинтересованных в инвестициях в экономику республики, посетили наш стенд, представленный на полях Петербургского международного экономического форума. Радий Хабиров, возглавляющий башкирскую делегацию, провёл ряд деловых встреч и подписал соглашения о сотрудничестве с партнёрами на миллиарды рублей. О преимуществах Башкортостана – в нашем сюжете.

Стенд Башкортостана стал изюминкой 29-го Петербургского международного экономического форума. Уникальный элемент экспозиции – «Древо Шежере». Огромная, десятиметровая интерактивная инсталляция на основе искусственного интеллекта. Достаточно прикоснуться, и гости окунаются в историю республики, наслаждаются неповторимой природой, а ещё узнают об уникальном инвестиционном климате. Для кого-то он уже знаком.

В рамках деловой программы Радий Хабиров встретился с генеральным директором компании «Напитки Вместе» Николаем Тюрниковым. Стороны обсудили результаты деятельности и планы работы на текущий год, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает дальнейшее развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.

Участие в таких масштабных форумах – это неотъемлемая часть нашей инвестиционной политики. Важно быть активными и презентовать свои преимущества, потому что идёт борьба за ресурсы и современные перспективные проекты. У нас запланировано большое количество встреч, переговоров. Завтра на пленарном заседании состоится большое выступление Президента России Владимира Владимировича Путина с важными экономическими смыслами. И, конечно, ждём объявления ежегодного Нацрейтинга состояния инвестклимата, который публикует Агентство стратегических инициатив. У Башкортостана достаточно крепкие позиции, последние годы мы стабильно в числе лидеров. Но искусство нашей работы и заключается как раз в том, чтобы в непростые времена привлекать инвестиции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

График главы республики, как всегда, плотный и расписан по минутам. Встречи идут одна за другой. Башкортостан традиционно активен на полях Петербургского международного экономического форума. Вот кадры подписания соглашения о сотрудничестве почти на 12 миллиардов рублей с компанией «Полиметалл» в присутствии министра экономического развития России Максима Решетникова. И сразу следом – участие Радия Хабирова в работе сессии «Союзное государство: время быть первыми». Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана.

Братские республики эффективно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Вместе с белорусским «Амкодором» запущено производство зерноочистительно-сушильных комплексов. Ещё один из перспективных проектов в области промышленной кооперации – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта, который уже завоевал треть российского рынка.

Во взаимодействии с братским регионом мы пошли по пути диверсифицированного сотрудничества. Да, у наших республик высокий товарооборот, но нам больше интересна тема промышленной кооперации. Важно, что уже есть много успешных примеров, о которых я рассказал на сессии. Среди новых инициатив – строительство совместного предприятия по выпуску строительной техники. Мы готовы направить сюда свои силы и энергию, но на первых порах нужна будет государственная поддержка. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На полях экономического форума также обсудили роль традиционных духовно-нравственных ценностей в поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации к мирной жизни. Статс-секретарь, заместитель министра обороны страны и председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила эффективную работу Башкортостана в данном направлении. Радий Хабиров, который был приглашён в качестве почётного гостя, рассказал о духовном дуэте Хамзы-хазрата и отца Виктора на СВО, а также отметил важность подготовки квалифицированных психологов для работы с ветеранами спецоперации и их семьями.

Реабилитация – тяжёлая работа, и мы должны сделать её профессионально. Люди возвращаются с фронта и по‑разному ищут утешение. Например, бойцы башкирских батальонов, потерявшие товарищей, собираются вместе, вспоминают погибших. Но чтобы разговаривать с человеком, который получил ранение, травму, контузию, нужна серьёзная подготовка. Важно, чтобы были специалисты, которым люди смогут излить душу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тем временем под звуки курая на стенде республики продолжали заключать новые соглашения. Торгово-промышленная палата Башкортостана подписала договор с крупной юридической компанией о поддержке нашего бизнеса на международной арене.

С каждым годом Башкортостан посещают всё больше туристов. И чтобы им было где разместиться с комфортом и прекрасным видом из окна, подписано соглашение о реализации ещё одного инвестпроекта с партнёрами из Узбекистана – строительство современной гостиницы на набережной реки Белой в Уфе.

Тесные и исторические связи объединяют Башкортостан с регионами Донбасса. Новый импульс получили и отношения с Херсонской областью. Сотрудничество в разных областях Радий Хабиров обсудил со своим коллегой Владимиром Сальдо.