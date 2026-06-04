Заброшенный участок преобразится между домами, у нас будет ещё одно комфортное пространство, где будут гулять молодые ребята. Улица станет для туристов одной из достопримечательностей, и таких мест становится всё больше и больше.

Елена Родина, первый заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию