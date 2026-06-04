152 общественных пространства должны выбрать в Башкортостане для благоустройства в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас во многих городах региона продолжают приводить в порядок парки. К примеру, в Уфе обновляют территорию сквера имени Рихарда Зорге.
Перед укладкой тротуарной плитки рабочие как вручную, так и с помощью дорожного катка выравнивают поверхность. Именно так обновляют сквер имени Рихарда Зорге в Октябрьском районе столицы. Его протяжённость – 200 метров, а площадь – две тысячи квадратных метров. Недавно подрядчики проложили кабельные линии для фонарных столбов, которых будет более 40.
Изюминка сквера будет в том, что на территории сделают спортивную зону, игровую площадку для детей, в том числе с кварцевым песком. Но и самое главное – появится двухметровая стела в честь советского разведчика Рихарда Зорге.
Проинспектировать объект приехали представители партийного проекта «Комфортная городская среда».
Данный сквер входит в перечень 144 общественных пространств, которые выбрали жители республики во Всероссийском голосовании, чтобы обновить в текущем году. Всё – в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В одном из самых знаковых мест в башкирской столице строители тоже дают новую жизнь. Речь идёт о парке имени Ленина в центре Уфы. Глава Башкортостана подчеркнул, что общественное пространство будет одним из лучших в регионе. На территории построят два кафе, появятся детские и спортивные площадки. Студенты смогут заниматься физкультурой в комфортных условиях. Часть работ финансирует Сбер.
К слову, жители Башкортостана могут принять участие во Всероссийском голосовании, чтобы выбрать 152 объекта для благоустройства уже в 2027 году. Сделать свой выбор может любой желающий до 12 июня с помощью портала «Госуслуги».