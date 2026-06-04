В Башкирии завершился ремонт участка трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск

В республике завершился ремонт участка трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск протяжённостью восемь километров. Дорога проходит через Ишимбайский, Бурзянский, Белорецкий и Абзелиловский районы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Капитальный ремонт трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск и сегодня идёт полным ходом: на очередном участке протяжённостью восемь километров, уже завершились работы. Этой новостью глава республики поделился со своими подписчиками на своих страницах в соцсетях. Ранее Радий Хабиров и сам неоднократно ездил по этой дороге.

Новая дорога в Ишимбайском районе стала настоящим подарком для жителей села Кулгунино. Ранее, по их словам, даже поездки на работу и обратно были сродни наказанию, – рассказывает Эльвира Мусина, учитель Ишимбайской школы.

Вот только высокой прочностью он не отличался: со временем образовались ямы, и снова проблемы с дорогой. Пустоты заполнялись водой и грязью, что только ухудшало состояние полотна и жизнь сельчан.

Ремонтные работы начались ещё в 2024 году. Кроме нового качественного асфальта, здесь также установили барьерное ограждение, дорожные знаки и освещение.