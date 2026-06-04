В Аургазинском районе жители деревень страдают от отсутствия воды

Не только в жаркие дни, но и в пасмурную погоду могут остаться без воды. С такой проблемой нередко сталкиваются жители некоторых сёл Аургазинского района. Для решения вопроса с перебоями в центральном водоснабжении уже пробурены две скважины. В перспективе – модернизация насосной станции. Когда и как планируют решить один из самых жизненно важных вопросов сельчан?

Как минимум раз в неделю Закария Фаткуллин отправляется в райцентр чтобы набрать чистой воды. Та, что течёт из-под крана, говорит житель деревни Курманаево, для питья не пригодна. Но это полбеды: зачастую напора не бывает совсем, сетует мужчина. Вода с трудом доходит до верхних улиц.

Решить проблему курманаевцев должна водонапорная башня. По крайней мере, подготовка под её установку сделана. На горе, чуть выше деревни, проложили трубу.

Деревня Курманаево – самая дальняя и проблемная точка в плане водоснабжения. От насосной станции в Антоновке до этого населённого пункта расстояние – примерно 45 километров, а вот протяжённость водопровода ещё больше – 61 километр. Ко всему трудностей добавляет рельеф местности.

Курманаево расположено практически на границе с Давлекановским районом, а насосная станция – совсем в другой стороне и находится даже не в Аургазинском, а в Гафурийском районе. Мало того, на 240 метров ниже по рельефу.

Скважины, как и насосная станция, находятся на территории Гафурийского района. Оттуда вода по двум веткам распределяется по 17 населённым пунктам. В сутки в систему подаётся в среднем 6900 кубометров, но этого недостаточно для полноценного функционирования центрального водоснабжения.

По поручению главы республики на решение проблемы с водоснабжением району дополнительно было выделено порядка 60 миллионов рублей. На сегодняшний день здесь подготавливают проектно-сметную документацию. Деньги должны потратить в первую очередь на модернизацию насосной станции, которая создаёт то самое необходимое давление в трубах. А пока в жаркие дни иногда приходится прибегать к помощи водовоза.