Жители всё чаще выбирают это направление, мотивируя решение желанием освоить востребованную специальность, а в будущем применить полученные навыки в гражданских сферах. Ознакомиться с условиями и подписать контракт можно в центре «Защитник».

Однако перед этим кандидаты проходят строгий отбор: изучают типы дронов, обучаются управлению ими. Особое внимание уделяется физической и психологической подготовке, моторике, а также умению работать с современным цифровым оборудованием.

В Минобороны прорабатывают новые условия службы для операторов беспилотных летательных аппаратов, которым будут предоставлены повышенные меры безопасности. Контракт заключается всего на один год, что позволит военнослужащему объективно оценить специфику работы с БПЛА. По истечении этого срока контракт может быть продлён, либо военнослужащий вправе уволиться. Важным условием является запрет на перевод в другой род войск, не связанный с беспилотной авиацией, без согласия самого военнослужащего. При этом за всеми операторами сохраняются предусмотренные законом выплаты, льготы и социальные гарантии.