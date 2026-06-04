В церемонии приняли участие ликвидаторы последствий аварии, родственники погибших, представители администрации Иглинского района, города Аша и Красновосходского сельсовета, а также члены «Юнармии» Иглинского района. Среди участников митинга были не только очевидцы, но и выжившие в той страшной аварии.

Одна из крупнейших железнодорожных катастроф в истории СССР и России произошла 4 июня 1989 года. Взрыв облака легковоспламеняющихся веществ, образовавшегося вследствие аварии на продуктопроводе «Западная Сибирь – Урал – Поволжье», произошёл, когда мимо проезжал пассажирский поезд. Погибли более 570 человек, ещё порядка 600 получили ранения. В день памяти жертв на траурный митинг пришли и те, кто находился на месте трагедии в первые часы после катастрофы.