220 погонных километров теплосетей отремонтируют в Уфе этим летом. В башкирской столице начались масштабные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Задача специалистов – до 30 августа провести текущий и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов.
Так, стартовала работа по замене теплотрассы по ул. Софьи Перовской, где гидравлические испытания подтвердили изношенность труб. Заменят порядка 170 метров трубопроводов центрального отопления и 200 метров – горячего водоснабжения. Также ведутся работы по улицам Степана Кувыкина, Ухтомского, Уссурийской и Мажита Гафури.