220 погонных километров теплосетей отремонтируют в Уфе этим летом. В башкирской столице начались масштабные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Задача специалистов – до 30 августа провести текущий и капитальный ремонт тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов.