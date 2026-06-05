В Уфе на базе Межвузовского студенческого кампуса евразийского НОЦ проходит сессия «Сильные идеи для нового времени». Участники – представители муниципальных образовательных учреждений. Суть проекта в том, чтобы озвучить, а затем доработать идею совместно с экспертами и единомышленниками и получить поддержку от государства и бизнеса.
В этом году идеи принимают по пяти направлениям: социальным, экологическим, технологическим и не только. В Уфе на практической сессии работают по теме национальная кадровая инициатива. На мероприятии решают вопросы о новых рабочих местах в деревнях, о карьере в возрасте 50+, навыках будущего.
До 15 июня проходит приём заявок на участие в форуме. Конкурс идей реализуется с 2020 года по инициативе Президента России. В прошлом году более тысячи предложений нашли поддержку у партнёров форума. Многие проекты стали участниками федеральных и региональных программ. Заявки с инициативами принимаются на платформе форума «Сильные идеи». Эксперты отберут топ-100 идей. Лучшие из них представят на финальном мероприятии в июле в Нижнем Новгороде.