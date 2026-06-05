В этом году заявки подаются, а эксперты уже оценивают проекты и дают комментарии. То есть у заявителей есть время, чтобы исправить свою заявку с учетом комментариев эксперта.

Элина Сафина, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, эксперт форума «Сильные идеи для нового времени»