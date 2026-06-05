Глава Башкирии и председатель правления «Автодора» подписали соглашение на ПМЭФ

В «Автодоре» представили планы по восстановлению в Башкортостане дорог, повреждённых во время строительства федеральной трассы М-12 «Восток». Об этом речь зашла на встрече главы республики с председателем правления госкомпании в рамках Петербургского экономического форума.

Вячеслав Петушенко отметил высокую эффективность взаимодействия с регионом по реализации совместных проектов. Он также напомнил, что Президент России подписал закон, который позволяет регионам участвовать в развитии и модернизации федеральных автодорог. Для Башкортостана этот документ даёт возможность софинансирования на объектах, находящихся в управлении «Автодора», если республика заинтересована в ускорении их строительства или реконструкции. В завершение встречи Радий Хабиров и Вячеслав Петушенко подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития градостроительного и промышленного потенциала автомобильных дорог госкомпании до 2030 года.

В прошлом году мы сдали 140-километровый участок дороги Дюртюли – Ачит с красивейшим мостом через реку Белую. Это можно было сделать в такие короткие сроки только в том случае, когда руководитель региона лично в этом заинтересован и помогает делом. Знаю, что грузовой трафик здесь постоянно увеличивается. А природные красоты республики привлекают всё больше туристов. Мы продолжим строить дороги в регионе – это важная часть транспортного коридора на Восток. У Сибири и Урала есть торговый, промышленный и туристический потенциал, поэтому нужно соединять их удобной логистикой с центральной частью России, в том числе через Башкортостан.

Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Башкортостан на ПМЭФ активно укрепляет и межрегиональное взаимодействие. Так, например, Радий Хабиров и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. С главой Удмуртии Александром Бречаловым руководитель Башкортостана подписал дорожную карту, которая охватывает 15 ключевых сфер взаимодействия.

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