В «Автодоре» представили планы по восстановлению в Башкортостане дорог, повреждённых во время строительства федеральной трассы М-12 «Восток». Об этом речь зашла на встрече главы республики с председателем правления госкомпании в рамках Петербургского экономического форума.
Вячеслав Петушенко отметил высокую эффективность взаимодействия с регионом по реализации совместных проектов. Он также напомнил, что Президент России подписал закон, который позволяет регионам участвовать в развитии и модернизации федеральных автодорог. Для Башкортостана этот документ даёт возможность софинансирования на объектах, находящихся в управлении «Автодора», если республика заинтересована в ускорении их строительства или реконструкции. В завершение встречи Радий Хабиров и Вячеслав Петушенко подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития градостроительного и промышленного потенциала автомобильных дорог госкомпании до 2030 года.
Башкортостан на ПМЭФ активно укрепляет и межрегиональное взаимодействие. Так, например, Радий Хабиров и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. С главой Удмуртии Александром Бречаловым руководитель Башкортостана подписал дорожную карту, которая охватывает 15 ключевых сфер взаимодействия.